Jantar de homenagem a Beatriz Martinho em Santarém

A Direcção do Conservatório de Música de Santarém está a organizar um jantar de homenagem a Maria Beatriz Martinho, no âmbito da comemoração do 38º aniversário da instituição. O jantar está marcado para dia 20 de Maio no restaurante Oh! Vargas, em Santarém, pelas 19h30.

Beatriz Martinho foi durante muitos anos presidente do Conservatório de Música de Santarém, sendo actualmente presidente da assembleia geral da instituição. O MIRANTE distinguiu-a como Personalidade do Ano Cultura, em 2016, pelo seu trabalho em prol da arte e da cultura.