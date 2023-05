Ourém é o 11º concelho com o maior número de bombeiros no país

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém celebrou a tradicional cerimónia do 1.º de Maio com homenagens aos soldados da paz e dirigentes da instituição que já faleceram. Após o desfile pela cidade, acompanhado pela fanfarra e pela presença de muitos populares que se juntaram ao cortejo, houve uma sessão solene que contou com a presença do executivo municipal e de várias entidades locais. No decorrer da sessão, vários bombeiros operacionais receberam distinções honoríficas, com a entrega das medalhas de assiduidade de cinco anos (cobre), 10 anos (prata), 15 anos (ouro 1 estrela), 20 anos (ouro 2 estrelas), 25 anos (dedicação – ouro 3 estrelas) e 30 anos (dedicação e altruísmo). Para além das medalhas de assiduidade, a corporação foi ainda agraciada com a medalha “Gratidão Covid-19”, atribuída pela Liga dos Bombeiros Portugueses às associações e corpos de bombeiros em reconhecimento pelo esforço que todos os bombeiros portugueses fizeram durante a pandemia.

Luís Albuquerque partilhou a sua satisfação face à recente divulgação de dados que apontam Ourém como o 11º concelho com o maior número de bombeiros em todo o país. “Os 10 concelhos que figuram à frente de Ourém em número de bombeiros possuem uma população significativamente maior. Isso torna ainda mais expressiva a colocação de Ourém nessa lista(…) Este é um motivo de orgulho para toda a comunidade e reflecte o compromisso dos nossos soldados da paz em proteger e servir a população com dedicação e empenho e reflecte também o trabalho levado a cabo pelas direcções das três corporações concelhias”, sublinhou.