Plano Local de Habitação de Santarém acompanhado pela assembleia municipal

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou uma recomendação à Câmara de Santarém para que elabore e apresente relatórios semestrais à assembleia municipal sobre o ponto da situação do Plano Local de Habitação. A proposta partiu do Bloco de Esquerda e foi aprovada com os votos favoráveis do BE, da CDU e do PS, as abstenções do Chega e CDS e os votos desfavoráveis do PSD.

Na perspectiva do Bloco de Esquerda a existência do Plano Local de Habitação “não colmata a inexistência de uma política concelhia de habitação”, embora reconheça que se trata de um investimento decisivo para a vida de muitas famílias carenciadas, às quais urge dar resposta. Recorde-se que o Plano Local de Habitação de Santarém prevê um investimento a rondar os 20 milhões de euros e deverá ser executado até 2026 sendo 15,3 milhões dos quais comparticipados pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (8,8 milhões não reembolsáveis e 6,4 milhões em empréstimo bonificado).

Na mesma sessão da assembleia municipal, a eleita do BE, Filipa Filipe, apresentou ainda uma moção que defendia a criação de uma comissão municipal para analisar o estado da Protecção Civil no concelho de Santarém, mas a mesma foi chumbada com 33 votos contra do PSD, PS e CDS. A moção aludia a problemas operacionais que os bombeiros do concelho enfrentam devido à sobrecarga de serviço e à falta de efectivos que podem ter reflexo na eficácia e prontidão do socorro.