Ramiro Marques deixou uma obra de referência como professor e autor

Morreu Ramiro Marques, professor e escritor com mais de três dezenas de títulos publicados, na área do romance e da Educação, a sua área de investigação e de trabalho durante uma vida de 68 anos. Ramiro Marques foi professor do ensino secundário de 1974 a 1986, tendo começado a dar aulas no ensino superior ainda em 1986 até 2020, quando se reformou.

O seu funeral realizou-se no dia 3 de Maio, tendo saído da Capela Mortuária de Nossa Senhora de Fátima pelas 10h30, com destino ao crematório do Entroncamento, onde foram celebradas as cerimónias fúnebres. Ramiro Marques era uma figura discreta mas bastante activo tanto como cidadão como professor e investigador. Teve uma coluna de opinião em O MIRANTE durante alguns anos e sempre manteve contacto com a direcção do jornal embora nos últimos anos de forma menos regular.

O seu vasto currículo é só uma prova da sua actividade como docente, investigador, conferencista e autor multifacetado, com vasta Obra publicada, entre as quais vários romances que, na altura, não tiveram a recensão crítica que o autor esperava. Talvez por isso tenha abandonado o projecto de construir uma obra mais vasta na área da ficção.

Há cerca de dois anos a direcção de O MIRANTE voltou a convidá-lo para escrever mas Ramiro Marques declinou o convite dizendo que já não tinha vontade de intervir publicamente e que estava a tentar livrar-se de uma doença complicada. Ramiro Marques foi presidente da Escola Superior de Educação de Santarém tinha um vasto currículo que consta da notícia publicada por O MIRANTE no seu diário online.