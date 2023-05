Semana Académica de Santarém já é um grande momento do concelho

A Semana Académica de Santarém, que decorreu de 3 a 7 de Maio, já é um dos grandes momentos festivos do concelho. A opinião é de João Teixeira Leite, vice-presidente do município, com quem O MIRANTE conversou durante a Noite de Tunas no Largo do Seminário. O autarca referiu que é fundamental para o município que os jovens se sintam bem durante o seu processo formativo para que depois optem por ficar no concelho, constituir família e implementar os seus negócios.

Com cerca de cinco mil alunos a frequentar os estabelecimentos de ensino superior da cidade João Teixeira Leite considera que é importante continuar a investir na Semana Académica pelos impactos positivos que tem na economia do concelho. “Desde o primeiro segundo que o município se sentou à mesa com o Instituto Politécnico de Santarém, o ISLA e as diversas instituições estudantis. Estamos a investir mais nesta edição porque consideramos fundamental para a estratégia de dinamização do nosso território que os jovens se sintam felizes no nosso concelho”, vincou o autarca.

Sobre os desafios da habitação o vice-presidente afirma que é um problema “gravíssimo” no país e que Santarém, nesse aspecto, não é uma ilha. No entanto, existem boas perspectivas para o futuro. “Estamos a trabalhar para que o antigo presídio militar de Santarém receba mais de 200 novas camas e temos, do ponto de vista do urbanismo, vários projectos aprovados para responder à necessidade de construir nova habitação. Vamos também lançar nova hasta pública para a venda dos três edifícios da Escola Prática de Cavalaria para que possam ser uma resposta para a habitação”, acrescentou.

João Teixeira Leite é da opinião que Santarém precisa de melhorar a sua relação com a comunidade jovem e estudantil. “Queremos que as ruas do centro histórico tenham mais movimento por isso requalificamos a Praça Visconde Serra do Pilar e o Largo Ramiro Nobre. Também vamos recuperar o Campo Infante da Câmara para que o centro histórico possa ser um centro com vida e onde as pessoas se sintam bem”, concluiu.