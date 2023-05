Alverca e Sobralinho com dez novos abrigos para gatos

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho foi dotada este ano de dez novos abrigos para gatos de rua no âmbito do programa Capturar, Esterilizar e Devolver (CED). A implementação dos abrigos resulta de um projecto vencedor do orçamento participativo de Vila Franca de Xira de 2020. Os abrigos permitem dar locais de alimentação condignas a colónias felinas e assim contribuir para o controlo da sobrepopulação de animais errantes.

Num investimento municipal total de 105.750 euros, já foram intervencionadas 35 colónias no concelho, correspondentes a mais de 300 gatos esterilizados e identificados electronicamente, estando todas as colónias sinalizadas na Divisão de Alimentação e Veterinária sendo a sua monitorização feita por cuidadores inscritos na câmara municipal.

Em Alverca os abrigos estão situados na Quinta da Várzea do Brejo, rua 9 de Agosto, rua da Escola (Sobralinho), rua José Pinheiro (Sobralinho), jardim do Bom Sucesso (junto ao CASBA), praceta dos desportos, rua Antero de Quental, rua Catarina Eufémia, rua das Faias e nos lavadouros de Alverca.

O programa CED é considerado um método eficaz de controlo das colónias de gatos nas cidades e desde que o processo teve início, em 2015, as colónias sinalizadas passaram de 16 para as 300 monitorizadas actualmente.