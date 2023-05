Bolsas de estudo e mérito no valor de 45 mil euros entregues pelo município de Azambuja

Medida visa a valorização do aproveitamento escolar e reduzir a desigualdade no acesso a boas condições de ensino. Os 45 bolseiros frequentam o ensino superior e residem no concelho.

A Câmara de Azambuja entregou 45 bolsas de estudo e de mérito no valor de mil euros cada, a alunos residentes no concelho que frequentam o ensino superior, na quarta-feira, 10 de Maio, no auditório do Páteo Valverde, em Azambuja. Na cerimónia estiveram presentes o presidente do município, Silvino Lúcio, os vereadores, Mara Oliveira, Inês Louro, José Paulo Pereira e autarcas de várias freguesias.

A autarquia refere em comunicado que pretende com esta medida “promover a formação académica e o aproveitamento escolar dos jovens, contribuir para o incremento de quadros superiores no concelho de Azambuja, reduzir a desigualdade no acesso a boas condições de ensino e, ainda, premiar o desempenho dos que alcançam a excelência com o seu trabalho”. De acordo com as normas desta medida nas áreas da Educação e da Juventude, a bolsa de estudo destina-se a ajudar jovens de agregados familiares de menores recursos, enquanto as de mérito visam premiar os que obtenham uma classificação média igual ou superior a 15 valores.

Foram contemplados pela frequência ou ingresso no ensino superior 35 alunos, cada um deles com a bolsa de estudos no valor de mil euros, e integrantes de agregados familiares com rendimento per capita inferior a 650 euros e que tiveram aproveitamento escolar no ano anterior. Na vertente de mérito foram contemplados 10 alunos, cada um como uma bolsa de igual valor, em reconhecimento do mérito e excelência dos seus resultados académicos.