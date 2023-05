CHMT assinalou Dia da Parteira com actividades ao ar livre

O Centro Hospitalar do Médio Tejo assinalou o Dia Internacional da Parteira com várias actividades dirigidas à comunidade com a chancela do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia. O mote das comemorações foi “A Importância no Cuidar para Nascer e o objectivo foi evidenciar o contributo diário do Enfermeiro/Parteira na prestação de cuidados especializados à população.

O evento foi divido em dois momentos: no dia 5 de Maio a Maternidade da Unidade de Abrantes recebeu um dia aberto para visita, um lanche e bolo comemorativo, e um workshop intitulado “Sexualidade Consciente”. No dia 6 de Maio o evento decorreu no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha com um programa mais vasto; uma caminhada, aula de yoga para grávidas, meditação, ginástica para bebés, um almoço partilhado, entre outras iniciativas.

Os enfermeiros especialistas exercem a sua actividade profissional em diferentes contextos do ciclo reprodutivo da mulher, onde se inclui a saúde pré-concepcional, gravidez e puerpério, a preparação para o parto e a assistência ao trabalho de parto e nascimento.