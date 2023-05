Câmara de Benavente admite alterar espaço junto à torre do Arneiro dos Corvos

A Câmara de Benavente poderá alterar o espaço público em torno da torre do Arneiro dos Corvos, em Samora Correia, junto ao Parque Ruy Luís Gomes. A possibilidade surge na sequência do alerta do comandante dos Bombeiros de Samora Correia e coordenador municipal da Protecção Civil, Miguel Cardia, que alertou para o agravamento das precárias condições de segurança contra incêndios no prédio do Arneiro dos Corvos e a dificuldade de acesso a veículos de prestação de socorro.

A O MIRANTE, o presidente do município, Carlos Coutinho, remeteu eventuais correcções após pronúncia da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). O projectista da câmara já delineou uma solução que passa pela eliminação de três ou quatro lugares de estacionamento junto ao prédio e o abate de três ou quatro árvores.

“Vamos aguardar com calma pela decisão da ANEPC mas o que está lá não impede seja o que for. As árvores plantadas junto ao supermercado são ainda de pequeno porte e podem nesta fase ser facilmente removidas para permitir uma eventual missão de socorro”, refere o autarca. A Câmara de Benavente já instalou no local novos marcos de água e aguarda agora o parecer da ANEPC.

Conforme O MIRANTE noticiou em meados de Abril o comandante dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, Miguel Cardia, declinou todas as responsabilidade que possam vir a ser imputadas a si e aos bombeiros no caso de ocorrer um incêndio na torre do Arneiro dos Corvos, um edifício com uma dúzia de pisos. O operacional disse que as obras realizadas pela Câmara de Benavente na zona envolvente ao edifício impedem o acesso da viatura auto-escada a determinados pontos inviabilizando o seu uso no caso de evacuações e combate às chamas nos pisos mais elevados.