Conselho Cinegético Municipal de Ourém tem novo representante do ICNF

O Conselho Cinegético Municipal de Ourém reuniu na quarta-feira, 10 de Maio, no salão nobre dos Paços do Concelho, para a tomada de posse do novo representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Jorge Monteiro. O órgão é presidido pelo vereador da câmara municipal, Rui Vital, e tem como principais objectivos propor medidas que considere úteis à gestão e exploração dos recursos cinegéticos, propiciar que o fomento cinegético e o exercício da caça contribuam para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das populações, além de apoiar a administração na fiscalização das normas legais sobre a caça e na definição de medidas tendentes a evitar danos causados pela caça à agricultura.

O Conselho Cinegético tem um mandato de quatro anos e é composto por representantes dos caçadores e agricultores concelhios, de associações ambientais, dos autarcas locais e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.