Desafios da comunicação foram pretexto para encontro de profissionais de Marketing

O auditório Professor Dr. Manuel Damásio, no ISLA Campus, em Santarém, foi o local escolhido para a realização do primeiro encontro do Clube de Marketing da Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing (APPM). A iniciativa decorreu na quinta-feira, 4 de Maio, e teve bastante adesão de profissionais do sector e alunos.

O encontro contou com a apresentação de André Rocha, director de Marketing e Comunicação da Floene Energia SA, uma nova marca corporativa que vem substituir a Galp Gás Natural Distribuição. O especialista, que tem vários anos de experiência de trabalho em agências, e foi alguns anos responsável pela comunicação do Sporting Clube de Portugal, falou sobre os desafios da comunicação e mostrou como se transforma uma organização com quase 175 anos de história num projecto de futuro que tem como propósito promover comunidades sustentáveis, nomeadamente em termos ambientais e sociais. A Floene é a maior distribuidora de gás natural do país (existem três), estando presente em 106 municípios e tem mais de um milhão de clientes. Com mais de quatro centenas de colaboradores a sua rede de gás atinge uma dimensão superior a 13 mil quilómetros. André Rocha explicou ao pormenor todos os passos necessários para tornar uma marca conhecida do público, referindo alguns dos factores indispensáveis, como a comunicação, estratégia, ADN, descodificação, poesia e economia, registo, entre outros. “Estamos em constante transformação e queremos ser os protagonistas de mais uma transformação energética. Queremos contribuir para o desenvolvimento do país com a introdução de novas energias de futuro como os gases renováveis”, garantiu.

O segundo palestrante foi Rafael Antunes, docente do Instituto Politécnico de Santarém, que falou sobre Inteligência Artificial, redes sociais, novas tecnologias e o impacto que têm nas nossas vidas. Vítor Silva Labrincha, director regional da APPM e figura conhecida na região pela sua dedicação ao voluntariado, encerrou a noite comparando e dando exemplos da eficácia do trabalho dos “influenciadores externos e internos”.

No início do encontro, Pedro Mascarenhas, director de marketing do Grupo Alves Bandeira e membro da direcção da APPM, explicou como surgiu o Clube de Marketing APPM e a necessidade que existe em reunir os principais responsáveis de marketing e da gestão das empresas, agências, associações empresariais e instituições de ensino superior para partilhar conhecimentos, experiências e discutir os principais temas e desafios da actualidade.