Nova residência para estudantes em Rio Maior já está em obras

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), Pedro Dominguinhos, esteve em Rio Maior para visitarem as obras da futura Residência de Apoio à Comunidade Estudante de Rio Maior. A empreitada tem um orçamento de 2.153.668 euros, contando com um financiamento do PRR de 1.986.491 euros. A nova residência para estudantes terá 31 quartos duplos, áreas sociais e administrativas, bem como áreas técnicas e de equipamentos. O objectivo do projecto municipal é colmatar a necessidade de alojamento para estudantes a preço mais acessível e proporcionar também uma revitalização do centro histórico da cidade.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e a vereadora da Educação, Leonor Fragoso, serviram de cicerones na visita que foi também acompanhada por técnicos da autarquia. Tratou-se da primeira visita da comissão de acompanhamento, que visou fazer um ponto de situação da obra e incluiu ainda uma reunião de trabalho sobre todos os projectos financiados pelo PRR a decorrer no concelho.