Santarém reforça apoio financeiro a corporações de bombeiros

As três associações de bombeiros voluntários do concelho de Santarém vão recebeu do município um valor global de 231 mil euros em 2023.

A Câmara de Santarém vai apoiar as três corporações de bombeiros voluntários do concelho com um total de 231 mil euros durante o corrente ano, nu reforço de cerca de 46 mil euros face ao ano transacto. A decisão foi aprovada por unanimidade na última reunião do executivo e estipula a atribuição mensal de 5.750 euros aos Bombeiros Voluntários de Alcanede e de 6.750 euros aos Bombeiros Voluntários de Pernes e aos Bombeiros Voluntários de Santarém.

O município refere que tem vindo a investir cada vez mais na Proteçcão Civil, sendo disso exemplo o facto de cada uma das três corporações de bombeiros voluntários ter constituídas três Equipas de Intervenção Permanentes (EIP), num total de 15 elementos profissionais por corporação. As EIP estas equipas são financiadas pelo município e pela Autoridade Nacional e Emergência e Protecção Civil em partes iguais.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que este investimento na Protecção Civil é necessário para garantir um socorro de qualidade e adequado nas ocorrências do concelho” e sublinhou que nos últimos anos este socorro tem aumentado em termos de exigência e número de incidentes.