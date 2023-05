Alunos de VFX prejudicados por falta de professores e não por greves

Duas centenas de docentes do município de Vila Franca de Xira marcaram presença em dia de greve, a 12 de Maio, na Escola Básica e Secundária de Vialonga. Entre as reivindicações já conhecidas os docentes consideraram que não são as greves que prejudicam os alunos mas sim a falta de professores que se verifica nas escolas.

Não houve aulas na maioria das escolas do município de Vila Franca de Xira na sexta-feira, dia 12 de Maio, por causa da greve dos professores. Duas centenas de docentes e auxiliares de educação estiveram reunidos em plenário, da parte da manhã, na Escola Básica e Secundária de Vialonga. À tarde marcharam pela escola pública desde a praça de toiros de Vila Franca de Xira até ao largo da Câmara Municipal. A O MIRANTE os docentes afirmam que os alunos não estão a ser prejudicados com a matéria que não é dada em dias de greve mas sim pela falta de professores. É o caso do professor de história da Escola Secundária Gago Coutinho, em Alverca, Carlos Cunha. “Não são quatro ou cinco greves que vão pôr em dúvida a qualidade do ensino. O que devia ser falado são os milhares de alunos que continuam sem professor. Esses sim vão ser prejudicados. O ministério da educação não tem um plano para recuperar as aprendizagens desses alunos”. Na Gago Coutinho houve alunos que ficaram mais de um mês sem aulas de geografia porque a professora entrou de baixa e não havia interessados em querer dar a disciplina.

Amianto ainda não foi removido da Secundária de Vialonga

O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP), André Pestana, participou no plenário na Escola Básica e Secundária de Vialonga e alertou para a presença de amianto naquele estabelecimento de ensino. “Esta escola está degradada e é das poucas que ainda tem amianto. Conseguimos que se avançasse com um plano nacional contra a erradicação do amianto orçamentada em milhões de euros, mas esta escola ainda não mereceu essa atenção”.

