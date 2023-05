Balneários da Comissão de Festas de Pedrógão alvo de furto

Os balneários da Comissão de Festas Desporto de Lazer de Pedrógão foram alvo de furto, tendo sido danificadas portas e levadas todas as torneiras e chuveiros daquelas instalações que servem de apoio a atletas do Pedrógão Triatlo, Caracol Trail Team e do Trail do Almonda.

Após ter recebido um pedido de apoio por parte desta colectividade, a Câmara de Torres Novas decidiu por unanimidade na última reunião do executivo municipal atribuir um subsídio no valor de 773 euros. O apoio monetário, explicou o vereador Luís Silva (PS) servirá para a compra dos materiais que serão instalados por elementos da colectividade.

Apesar de ter votado favoravelmente a proposta o vereador do PSD, Tiago Ferreira, alertou que caso a colectividade tivesse seguro não haveria necessidade de o município ter que atribuir este subsídio pontual.