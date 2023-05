Comissão ambiciona monumento aos bombeiros de Samora Correia em 2025

O futuro monumento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Samora Correia vai ficar na Avenida O Século, em frente às bombas de gasolina da Galp. A Comissão para o Monumento aos Bombeiros em Samora Correia, constituída por um grupo de populares, quer inaugurar o monumento a 1 de Março de 2025 por ocasião dos 50 anos da associação humanitária.

José Nunes, da comissão, congratula-se com o apoio da população. Entre iniciativas e donativos já foi possível angariar 6.900 euros. A comissão idealiza um monumento feito em granito, com dois ou três esculturas de bombeiros em ferro, em tamanho real. Uma obra que pode custar 20 mil euros. A intenção da comissão é que o monumento seja todo pago com o dinheiro da comunidade. “Temos o apoio da Junta de Samora Correia e da Câmara de Benavente mas gostávamos que ficasse escrito no monumento que é uma oferta da população”, diz José Nunes.

A comissão está de portas abertas na Avenida O Século, num espaço comercial que lhes foi cedido. Mediante donativo é possível adquirir quadros e pinturas oferecidos pelas pessoas à comissão. Depois de já terem estado no mercado de Natal da cidade e de terem organizado duas caminhadas a comissão vai agora realizar um espectáculo de variedades para angariação de fundos.

Recorde-se que a comissão foi criada em Agosto de 2022 pela mão da poetisa Piedade Salvador e conta com Maria Jesus, Otelinda Carreira, Carlos Pato, Armando Galrito, Pedro Galrito e José Nunes. O objectivo é implementar na cidade um monumento de homenagem aos bombeiros de Samora Correia.