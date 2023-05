Concelho de Vila Franca de Xira deixado de fora da nova linha violeta do Metro

Empreitada de 390 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência vai ficar concluída até ao final de 2026 e deixa Vila Franca de Xira a ver passar o metropolitano. Autarcas contestam e exigem revisão urgente do projecto.

Os eleitos municipais de Vila Franca de Xira não se conformam com a recente proposta apresentada para expansão da linha do metro até Loures, que deixa de fora o concelho ribatejano e por isso exigiram na última semana que o projecto seja revisto.

Numa moção apresentada pela coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) em assembleia municipal e aprovada por maioria com a abstenção da independente Diana Neves, é exigido pelos autarcas à câmara municipal que esta faça os esforços necessários junto do Metropolitano de Lisboa, o Ministério do Ambiente e Acção Climática, o Ministério das Infraestruturas e demais entidades administrativas competentes para que o projecto seja revisto e possa contemplar também uma ligação a Vialonga, a única freguesia do concelho sem ligação à via férrea.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE