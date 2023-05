Casimiro Ramos é o presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Conselho de administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo inicia mandato com boas expectativas

Casimiro Ramos diz que o início do novo mandato no Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vem acompanhado de novos desafios e novos projectos, a par da continuação ou conclusão dos que estão em curso, de acordo com o Plano de Actividades para o triénio de 2023/25. O presidente do conselho de administração do CHMT diz que o órgão está completamente empenhado em trabalhar para alcançar os melhores resultados, conjuntamente com os mais de 2500 profissionais que representam o mais importante activo da instituição.

Ao conselho de administração compete assegurar a gestão da Instituição, garantindo o cumprimento dos objectivos estratégicos definidos. Compete-lhe também garantir o cumprimento da missão do CHMT, em consonância com a visão e valores, garantindo a adequada prestação dos cuidados de saúde à comunidade que serve. Foi recentemente publicado em Diário da República a nova composição do conselho de administração, ficando assim cumpridos todos os formalismos legais. Casimiro Ramos é o presidente e tem como vogais executivos Carla Oliveira e Carlos Gil, como director clínico Carlos Lousada e como enfermaria directora Piedade Pinto, todos designados pelo do Despacho n.º 5168/2023 dos Gabinetes do Ministro da Saúde e do Secretário de Estado do Tesouro.