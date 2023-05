Elementos dos Bombeiros Municipais do Cartaxo têm formação específica para responder em situações em que catástrofes naturais provoquem colapso de infraestruturas.

Bombeiros do Cartaxo em simulação real de sismo

A equipa de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas dos Bombeiros Municipais do Cartaxo participou num exercício que simulou um sismo real de 9,3 na escala de Richter com milhares de vítimas. O exercício decorreu no Centro de Treinos em Emergências de Penela, nos dias 6 e 7 de Maio.

A equipa multidisciplinar de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas dos Bombeiros Municipais do Cartaxo é formada por seis elementos da corporação com formação específica para responder em situações em que catástrofes naturais ou outros eventos provoquem colapso de infraestruturas. A corporação conta com veículo e equipamento específico para dar resposta a este tipo de situação.