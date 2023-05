CAP não convida governantes para a Feira da Agricultura em Santarém

Ovo é tema da Feira da Agricultura deste ano, num certame para o qual não foi convidado nenhum membro do Governo, em mais uma manifestação de descontentamento da CAP com a actuação do executivo liderado pelo socialista António Costa.

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo vai decorrer de 3 a 11 de Junho, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, num certame sem convites a membros do Governo, em mais um protesto contra as políticas para o sector. Numa sessão em que foram apresentadas as novidades do certame deste ano, o secretário-geral da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, Luís Mira, afirmou que a feira será inaugurada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiantando que, a exemplo do que tem acontecido noutras iniciativas organizadas pela CAP, não foi convidado nenhum membro do Governo, em “mais uma forma de dizer que o sector está descontente com a actuação” do executivo liderado pelo socialista António Costa.

O certame é organizado pelo CNEMA, sociedade que tem como accionista maioritário a CAP e como segundo maior accionista a Câmara Municipal de Santarém. A edição deste ano da Feira Nacional de Agricultura (FNA) tem como tema o ovo. A dar as “boas vindas” aos visitantes, o grande átrio de acesso ao complexo de exposições vai exibir oito ovos estrelados gigantes, uma intervenção artística, “Eggcident”, do artista plástico holandês Henk Hofstra, que já esteve patente em cidades como Roterdão, São Petersburgo, Nova Iorque, Santiago do Chile ou Wuhan, numa simbologia ao efeito das alterações climáticas e à problemática da seca, “tão relevante para a atividade agrícola”.

Entre as alterações anunciadas contam-se a criação de um espaço próprio para a animação, de forma a “não colidir” com outras iniciativas e a dar “maior conforto aos visitantes”, o aumento da oferta gastronómica, com a presença de restaurantes, nomeadamente de carnes de raças autóctones, e tasquinhas dinamizadas por associações da região, e a melhoria da ventilação na nave C, espaço dedicado a espaços comerciais, artesanato e degustação.

Na vertente das conferências e debates, destaque para a Conferência Global de Avicultura, organizada pela ANAPO, e a que debaterá a “aplicação do PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum] em 2023”, promovido pela CAP, ambas agendadas para dia 7, havendo, ainda, várias iniciativas sobre digitalização e inovação.

Na feira estarão patentes as novidades de maquinaria e equipamentos para o sector, além da mostra agropecuária e das numerosas actividades ligadas ao cavalo. A nave A volta a acolher o “Prazer de Provar”, com os “melhores dos melhores” produtos dos concursos nacionais promovidos pelo CNEMA, além dos vinhos, azeites, queijos ou enchidos, entre outros, com ações de “cozinha ao vivo” e provas de produtos, além do espaço do programa “Portugal Sou Eu”.

Na nave B, além da exposição de empresas e instituições, estará presente a 34.ª Feira Empresarial da Região de Santarém e um espaço dedicado ao “emprego, empreendedorismo e formação”, com a presença de escolas profissionais e dos Politécnicos de Santarém e de Tomar, e uma área em que pessoas à procura de emprego se podem inscrever, facilitando o contacto com empresas que procuram trabalhadores.

Entre os espectáculos musicais, a organização destaca os concertos com Nininho Vaz Maia (dia 3), D.A.M.A (dia 7), Calema (9) e David Antunes com Bárbara Tinoco e Paulo Gonzo (dia 10). O dia 7 será dedicado ao município de Santarém, com a câmara a oferecer as entradas aos moradores do concelho e a levar ao certame escolas, instituições particulares de solidariedade social, ranchos e associações.