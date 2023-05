CIRE de Tomar organiza noite de fados solidária

O Centro de Integração e Reabilitação (CIRE) de Tomar está a organizar mais uma iniciativa solidária “O lar que queremos", uma noite de fados na Igreja de Santa Maria dos Olivais pela voz de Francisco Costa e Ricardo Luiz, acompanhados por Joaquim Rocha e Luís Barroso na guitarra portuguesa, Paulo Marques e Luís Carlos Santos na viola de fado, Ni Ferreirinha na viola-baixo e Ricardo J. Dias no acordeão. O evento realiza-se no sábado, 20 de Maio, às 20h30, e as reservas podem ser feitas directamente na secretaria do CIRE, através de e-mail ou contacto telefónica. A lotação é limitada.

A instituição promove a inclusão, integração e reabilitação social e profissional de pessoas com deficiências ou incapacidade através de medidas e serviços especializados. Célia Bonet, presidente da direcção, afirmou a O MIRANTE, em Março do ano passado, que uma das grandes prioridades é alargar a capacidade do lar, uma vez que há muitas pessoas em fila de espera.