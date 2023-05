FICOR em Coruche quer reforçar a liderança na fileira da Cortiça

Ano Europeu das Competências é o tema da 15.ª edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça que vai decorrer em Coruche de 25 a 28 de Maio. O programa, repleto de eventos temáticos, culturais e gastronómicos que abrangem seminários, espectáculos e exposições, alia ainda conferências e debates a desfiles de moda, concertos, artesanato ou provas de vinho no espaço Wine & Cork. Aos concertos de Monda e Beatriz Rosário somam-se o desfile de moda Coruche Fashion Cork, a exposição de pintura “A Cortiça na Arte Contemporânea”, de Alves Piloto, o playnetário no espaço criança e sustentabilidade, a festa M80 ou, no último dia de FICOR, a corrida das pontes e da Família. O evento vai decorrer no Centro de Exposições e no Observatório do sobreiro e da cortiça. O município de Coruche pretende reforçar a liderança internacional de Portugal na fileira do sobreiro e da cortiça. Segundo afirma a vereadora, Susana Cruz, “o evento quer aproveitar todo o potencial da mão-de-obra e adequar as aspirações e as competências das pessoas às oportunidades no mercado de trabalho, em particular no respeita às transições ecológica e digital”.