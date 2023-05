Ministro da Saúde visita Hospital Distrital de Santarém

Manuel Pizarro discutiu com o conselho de administração do hospital projectos inovadores e diferenciadores, assim como alguns dos seus constrangimentos.

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, esteve numa visita ao Hospital Distrital de Santarém (HDS) para reunir com conselho de administração da instituição, onde foram discutidos os projectos inovadores e diferenciadores do hospital, assim como alguns dos seus constrangimentos. De seguida, Ana Infante, presidente do conselho de administração do HDS, liderou a comitiva numa visita à obra do Serviço de Anatomia Patológica e Gabinete Médico-Legal, um investimento de 2,7 milhões de euros que se prevê concluído até ao final de 2023, e às instalações do Bloco de Partos, inauguradas no início de 2020.

Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, e Pedro Ribeiro, presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e do Conselho Consultivo do HDS, acompanharam a visita que se realizou na segunda-feira, 15 de Maio.