Município oferece terreno para alargar cemitério de Vale de Santarém

A Câmara de Santarém doou um terreno à Junta de Freguesia do Vale de Santarém destinado à ampliação do cemitério da vila. A escritura de doação foi assinada no dia 15 de Maio pelo vice-presidente do município, João Teixeira Leite, e pelo presidente da junta, Manuel João Custódio. A parcela cedida está avaliada em 34 mil euros.

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, considera que o alargamento do cemitério de Vale de Santarém é uma necessidade e que este é um passo importante para ser concretizado em breve.