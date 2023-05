Obras nas pontes de Coruche condicionam trânsito

A partir de 22 de Maio começam as obras na sete pontes que atravessam o vale do Sorraia. As intervenções a cargo da IP foram concertadas com a Câmara de Coruche e implicam alterações ao trânsito.

Vão ser intervencionadas as sete pontes que atravessam o vale do Sorraia. A requalificação das pontes é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal (IP) que definiu a data e hora das obras em conjunto com a Câmara de Coruche.

Os tabuleiros das sete pontes vão ser todos repavimentados dias 22 e 23 de Maio, durante a noite, entre as 21h e as 7h. De dia a circulação faz-se normalmente.

A substituição das juntas de dilatação das sete pontes vai ser feita em duas fases. A primeira fase vai decorrer no final do mês de Junho, durante a noite, nas três primeiras pontes, sentido Coruche – Monte da Barca. As outras quatro pontes vão ser intervencionadas durante o dia e por isso a travessia será feita pela Estrada de Meias, que também vai ter obras para reforço da segurança à circulação rodoviária.

Falta agora a IP apresentar à Câmara a sinalização que vai ser colocada. O presidente do município Francisco Oliveira espera que estejam garantidas todas as condições de segurança para evitar que os condutores se aventurem por caminhos alternativos.