VFX recebe visita de autarcas dos países baixos

O município de Vila Franca de Xira recebeu nos Paços do Concelho nos dias 11 e 12 de Maio dois autarcas da cidade de Hengelo, nos Países Baixos, uma visita enquadrada no âmbito da candidatura de VFX ao mecanismo de apoio à política de assistência técnica sobre adaptação local às alterações climáticas.

Os autarcas visitaram vários locais do concelho com enfoque na sustentabilidade e preservação ambiental, como a Associação dos Beneficiários da Lezíria Grande, a Valorsul, Hychem e o Espaço de Visitação e Observação de Aves. Os autarcas dos países baixos ficaram também a conhecer o plano municipal de adaptação às alterações climáticas de VFX. A ideia da visita foi partilhar e trocar ideias com a cidade de Hengelo, sobretudo ao nível da capacidade para mitigar e adaptar as cidades às alterações climáticas e as suas práticas para descarbonizar e tornar mais sustentáveis os territórios.