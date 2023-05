Vereador do PS em Santarém, Nuno Domingos, alvo de ataque com linguagem obscena

O vereador da Câmara de Santarém Nuno Domingos foi alvo de um ataque em forma de mensagem de correio electrónico, amplamente difundida para endereços de autarcas, funcionários da autarquia e comunicação social, que termina com o que o autarca considera ser uma tentativa de extorsão. A mensagem, remetida em nome de Raul Catulo Morais, um jovem de Santarém que diz ser estudante de Direito e responsável pela Jupiter Editions, contém linguagem a roçar o obsceno e excertos difíceis de interpretar com clareza.

A 3 de Maio, quatro dias depois do e-mail enviado em nome de Raul Catulo Morais para uma série de destinatários, entre eles o presidente da câmara, vereadores e funcionários da autarquia, o vereador Nuno Domingos tornou público que havia apresentado queixa na PSP contra o “emitente do e-mail”, enviando ainda o registo da queixa.

O email, que também chegou à redacção de O MIRANTE, começa com um “Olá, Nuno como está? Não, eu não tenho carros para alugar... Mas tenho vídeos pornos para alugar se quiser onde o senhor vereador aparece, por exemplo, totalmente editado, atenção, tipo em desenho animado na versão juvenil dos Cavaleiros Tecnológicos...”. A mensagem tem como único destinatário o vereador da Cultura, eleito na lista do PS.

O vereador, Marcelo Rebelo de Sousa e o Papa

Fica outro excerto para os leitores terem ideia do conteúdo, sempre com Nuno Domingos na mira: “Antes de mais, foi muito comovente o seu Discurso no Coro... Eu, a Jupiter Editions e o Elefante Jupiter ficámos os três com lágrimas nos olhos... Aliás, os putos programadores da New Disney transformaram logo a cena num episódio da New Disney com uma caricatura excelente do Nuno e com o Elefante a entrar na Igreja da Graça e a chorar e a dar-lhe festinhas com a sua tromba na sua cara... Enfim... Foi mesmo muito comovente... Muito mesmo... Sabia que no Coro da Galiza estava lá infiltrado o tradutor do livro 2080 de Antoine Canary-Wharf? E não viu o tradutor a passar o 2080 ao Marcelo Rebelo de Sousa e o Marcelo Rebelo de Sousa a passar o 2080 ao Papa? Não viu? Senhor Vereador... Onde é que estava com os olhos postos? Onde é que estava com a cabeça??? Nos 8 milhões do Museu Não Sei Das Quantas que está em marcha para a Escola Prática de Cavalaria? Ou nos 200 e tal mil euros no projecto do Museu? É muito dinheiro, não acha? E que tal uma transferênciazinha bancária aqui para a Jupiter Editions?”.

O texto termina dizendo que “a Câmara Municipal de Santarém fechou as portas do Convento à Jupiter Editions por Ordem Maçónica do Rotary, do Lion e do Opus Dei? É que um Caixão foi encomendado à Jupiter Editions e a encomenda parece que veio da câmara municipal... Em Legítima Defesa a Jupiter Editions também encomendou um grande caixão à câmara municipal... Mas com uma Simpática Transferência Bancária, acho que dá para Cobrir os Custos do Cancelamento da Encomenda do Caixão... A Jupiter Editions encomendou o Caixão na Agência Funerária nº666 do Doutor Dmytro Luccyffer. Como é que vai ser, Senhor Vereador? 7.333.333.01€ e não se fala mais nisto? Quer ir jantar? Podemos ir jantar um peixinho à Taberna do Quinzena na mesinha nº6... Gosta de peixinho?”. Seguem-se os dados de um suposto IBAN.