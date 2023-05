Vila Franca de Xira quer melhoria de serviço da Carris Metropolitana

O município de Vila Franca de Xira acredita que é possível a Carris Metropolitana fazer mais e melhor serviço no concelho e por isso já está agendada uma reunião com a empresa, dia 18 de Maio, onde o presidente da câmara, o socialista Fernando Paulo Ferreira, vai exigir aos responsáveis melhores horários e mais viaturas a circular.

A novidade foi avançada em reunião de câmara pelo presidente do município, que respondia às preocupações de David Pato Ferreira, da Nova Geração (PSD/PPM/MPT), sobre o crescente número de queixas de passageiros de Vialonga que não estão a conseguir ter horários nem carreiras em quantidade suficiente para a procura.

Fernando Paulo Ferreira garante que a câmara tem uma equipa dedicada exclusivamente a acompanhar diariamente a resposta que a empresa metropolitana dá no concelho e que isso tem ajudado a resolver um conjunto de situações complicadas que geraram bastantes queixas, em particular no início da operação, em Janeiro e Fevereiro. “Uma das zonas que precisa de acção é Vialonga. Embora a Carris Metropolitana tenha feito acertos e aumentado o número de autocarros os horários continuam a não ser adequados às necessidades das pessoas”, criticou o autarca.

Entre as queixas está sobretudo a falta de maior número de autocarros a circular, considerados insuficientes para as necessidades. “Como o autocarro enche no Cabo de Vialonga quando chega à Flamenga já vai cheio e não entra mais ninguém. É preciso mais viaturas a fazer esse caminho”, considera o autarca.

Operação encontra-se num processo de estabilização

Desde o início do ano que a Câmara de Vila Franca de Xira já solicitou mais de duas dezenas de ajustes nos horários e linhas do serviço da Carris Metropolitana no concelho. Os transportes escolares passaram a ser da responsabilidade da empresa. “A operação encontra-se num processo de estabilização e a câmara tem feito todos os esforços junto da empresa para que as necessidades identificadas sejam resolvidas o mais rapidamente possível, sendo certo, no entanto, que ainda persistem algumas por falta de recursos, nomeadamente motoristas, situação que se espera esteja resolvida em breve”, explicava o presidente da câmara, em Fevereiro, a O MIRANTE no âmbito de queixas de pais e alunos do bairro de Povos, Vila Franca de Xira, que estavam a sentir problemas nos horários implementados pela Carris Metropolitana. Em alguns casos, como o nosso jornal também deu conta, alguns motoristas chegaram a perder-se dentro do concelho para desagrado dos passageiros.