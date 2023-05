Açude de Perofilho vai ser removido para melhorar habitats ribeirinhos

O município de Santarém, a Associação Natureza Portugal e o Grupo de Socorro Animal de Portugal vão remover o açude da ribeira de Perofilho, para restaurar a conectividade fluvial em 2,5 quilómetros e melhorar as condições dos habitats ribeirinhos. A Câmara de Santarém informou que o projecto que junta as três entidades, “Remoção do açude de Perofilho: um grande exemplo de sinergia com a sociedade civil para remover barreiras em Portugal”, insere-se no cumprimento do preconizado na Década das Nações Unidas 2021-30 para a Recuperação dos Ecossistemas, de "promover a conectividade fluvial para travar a perda da biodiversidade e recuperar os ecossistemas ribeirinhos”.

O projecto para remoção do açude da ribeira de Perofilho, na Quinta da Amendoeira, na União de Freguesias da Romeira e Várzea, resulta de uma candidatura ao fundo Open Rivers Programme e permitirá, nomeadamente, salvaguardar “as espécies de peixes nativas e ameaçadas, como a espécie migradora enguia (Anguilla anguilla) e outra fauna, como a rã de focinho pontiagudo (Discoglossus galganoi) e a lontra (Lutra lutra)”, afirma o município.

“A Estratégia para a Biodiversidade 2030 e a nova Lei do Restauro da Natureza obriga os estados-membros da UE a restaurar a continuidade fluvial, libertando pelo menos 25.000 km de rios em toda a Europa, através da remoção de barreiras fluviais, estando atribuído a Portugal a libertação de pelo menos 600 km de rios”, acrescenta.