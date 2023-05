Assembleia Municipal de Azambuja aprova contas com críticas às taxas de execução

A Assembleia Municipal de Azambuja aprovou por maioria o relatório de prestação de contas da Câmara de Azambuja referente ao ano de 2022, que já tinha sido aprovado pelo executivo municipal. O documento contou com os votos favoráveis do PS (16), os votos contra do PSD (8) e Chega (2) e duas abstenções da CDU e do Bloco de Esquerda. A maioria das críticas foi para a baixa taxa de execução em áreas como a saúde e a habitação.

A autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS) terminou o ano com um resultado líquido negativo de 1,5 milhões de euros e um saldo de gerência positivo de 4,7 milhões de euros cumprindo com margem confortável a regra do equilíbrio orçamental e do endividamento definida pelo actual Regime Financeiro das Autarquias Locais. Em 2021 o resultado líquido tinha sido negativo em 2,2 milhões de euros.

No que respeita às receitas, a Câmara de Azambuja, arrecadou 21,5 milhões de euros, dos quais 90,7% correspondem a receitas de capital, e registou uma taxa de execução de 105,4%. Comparativamente aos dois anos anteriores “registou-se uma melhoria já que em 2020 foi de 75,7% e em 2021 de 91,6%”, salientou o presidente do município, acrescentando que relativamente a 2021 a receita registou um aumento de mais 4,9% “fruto no essencial de um aumento de impostos directos”, sobretudo do IMI e Derrama.

Relativamente à despesa, 40,7% foi aplicada no funcionamento dos serviços, sendo que, destes, 39,6% se deveu a despesas com pessoal. A taxa de execução da despesa alcançou 85,2%, melhorando o comportamento face a 2021 que foi de 80,2%

Silvino Lúcio destacou ainda que “em 2022 o município de Azambuja manteve o esforço de investimento”, dando como exemplo a requalificação da zona ribeirinha da Vala do Esteiro, em Azambuja, a requalificação da Rua Engenheiro Moniz da Maia e Vítor Cordon, em Azambuja, a requalificação da Escola Básica e Jardim-de-Infância em Vila Nova da Rainha e a requalificação do Largo de Palmela, em Azambuja.

O eleito Nelson Rodrigues (PSD/CDS) afirmou que “estes números representam uma falta de rumo e de estratégia deste executivo” para criticar o que considera ser uma baixa taxa de execução no que respeita às Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos, que teve uma taxa de execução de 65,7%, “ficando por executar 33% do que estava previsto”. O eleito notou ainda que essa taxa na saúde e intervenção social, “áreas deficitárias no concelho”, foi de apenas 36% e no urbanismo e habitação de 47,3%. Na educação e no desenvolvimento económico e social as taxas foram de 80% e 65%, respectivamente. Também Firmino Amendoeira, do Bloco de Esquerda, criticou as taxas de execução. “Nas áreas onde estamos pior foi onde tivemos mais baixa taxa de execução”, disse.