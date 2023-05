Bombeiros de Rio Maior recebem apoio e cedem instalações ao município

Os Bombeiros Voluntários de Rio Maior vão receber 150 mil euros anuais do município, a quem vão ceder gratuitamente o salão de festas do antigo quartel.

A Câmara de Rio Maior vai atribuir um apoio financeiro anual de 150 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, a pagar em prestações mensais, que vai ajudar a suportar as despesas de funcionamento e de investimento relacionadas com a actividade da corporação. O acordo vai vigorar por três anos, sendo renovável automaticamente por períodos sucessivos de um ano, salvo se alguma das partes o denunciar com antecedência.

A par da assinatura do protocolo de colaboração para apoio financeiro foi ainda firmado um contrato de comodato entre as duas entidades que prevê a cedência gratuita do salão de festas do antigo quartel dos bombeiros para o município ali desenvolver actividades de carácter cultural, recreativo e/ou desportivo. O contrato de comodato também é renovável por períodos sucessivos de um ano.