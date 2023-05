Câmara de Torres Novas vai construir prédio para habitação

A Câmara de Torres Novas aprovou o projecto de execução e a abertura de concurso para a construção de um edifício para arrendamento com custos controlados e acessíveis, pelo valor base de 730 mil euros. Com prazo de execução de 540 dias, o edifício para habitação multifamiliar, com três pisos e seis apartamentos de tipologia T2 e T1, será construído no gaveto da Rua Atriz Virgínia com a Rua dos Ferreiros, segundo uma nota do município.

“Com esta empreitada pretende-se dar continuidade à renovação do espaço urbano e valorização do centro histórico, através da melhoria das condições de habitação e da promoção de melhores condições de salubridade, defendendo que a melhoria das condições de habitação de custos controlados deve assentar no equilíbrio entre a escassez de recursos económicos e a salvaguarda da dignidade dos beneficiários”, acrescenta.