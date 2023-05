Exposição sobre Saramago na Escola Jácome Ratton

Iniciativa insere-se nos projectos desta escola, do Agrupamento de Escolas Templários, no âmbito do Plano Nacional das Artes.

A exposição "Voltar aos passos que foram dados" José Saramago, 1922 – 2022, é inaugurada no dia 22 de Maio na Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro, na Escola Secundária com 3.º Ciclo Jácome Ratton, em Tomar. A inauguração está marcada para as 18h00 e insere-se nos projectos desta escola, do Agrupamento de Escolas Templários, no âmbito do Plano Nacional das Artes. A exposição será apresentada por Carlos Reis, ex-comissário para o Centenário de José Saramago. A Galeria Maria de Lourdes de Mello e Castro está aberta ao público de segunda a sexta-feira das 8h30 às 19h00 e a entrada é livre.