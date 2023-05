Inscrições abertas para Feira de Velharias de Constância

Estão abertas as inscrições para a Feira de Antiguidades e Velharias que vai decorrer em Constância no dia 10 de Junho, na Praça Alexandre Herculano e Avenida das Forças Armadas. As inscrições podem ser feitas no Posto de Turismo, através do preenchimento da respectiva ficha de inscrição, presencialmente ou através do endereço de correio eletrónico turismo@cm-constancia.pt. A feira integra as XXVI Pomonas Camonianas, que vão decorrer na zona ribeirinha de Constância nos dias 9 e 10 de Junho.