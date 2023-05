Junta passa a gerir edifício onde funcionou Escola de Caxarias – Pontes

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou em reunião de câmara de 15 de Maio um protocolo de colaboração com a Junta de Freguesia de Caxarias, com vista à cedência gratuita do edifício onde funcionou a antiga Escola do primeiro ciclo do Ensino Básico de Caxarias – Pontes.

A gestão da edificação, situada na rua de Nossa Senhora de Fátima, na localidade de Pontes, ficará a cargo da Junta de Caxarias e a actividade aí desenvolvida contribuirá para a integração social, comunitária e educativa, assim como para o desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo da população da freguesia, através da organização de eventos culturais, formativos e serviços de apoio à população da freguesia.