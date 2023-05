Pólo de Inovação da Fonte Boa celebra Dia da Criança

As diversas actividades são de participação gratuita mas de inscrição obrigatória até 24 de Maio.

O Pólo de Inovação da Fonte Boa, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, em Santarém, vai celebrar o Dia da Criança (1 de Junho) com diversas actividades de participação gratuita, mas de inscrição obrigatória até 24 de Maio.

A iniciativa “Vem conhecer o nosso circuito!” integra actividades como “Como nascem alguns pintainhos; como são as galinhas”, “o que comem os animais; os segredos do leite”, “a tosquia e a lã; fazemos um gás?”, “os carneiros sem casacos”, lê-se numa nota deste organismo que tem sede no Vale de Santarém, concelho de Santarém.

O Polo de Inovação da Fonte Boa – Estação Zootécnica Nacional é uma estação experimental na área da produção animal, sendo considerada “um centro de referência para a valorização dos sistemas de produção agropecuária e agroalimentar, com especial ênfase na produção animal em modos ambientalmente sustentáveis, através do aumento da eficiência biológica, resiliência, valor nutritivo e qualidade dos produtos”.