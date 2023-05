Recolha de sangue em Aveiras de Cima

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Azambuja vai realizar uma recolha de sangue, no domingo, 21 de Maio, nas instalações da Casa do Povo de Aveiras de Cima . A acção, que conta com a colaboração e supervisão do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, vai decorrer entre as 09h00 e as 13h00.

Em simultâneo, o grupo dá continuidade à campanha de angariação de potenciais dadores de medula óssea, cujo primeiro passo desse processo consiste numa pequena colheita, destinada à análise das características do sangue, e no registo dessas características e da identificação do dador na base de dados nacional.