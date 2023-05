Sábado há visita guiada à exposição ‘Vamos ver as Montras’ em Santarém

O ponto de encontro é no Largo do Seminário, pelas 10h00, estando as inscrições abertas

A próxima visita guiada 'à exposição de rua Vamos ver as montras' acontece na manhã do próximo sábado, 20 de Maio, a partir das 10h00, no centro histórico de Santarém. O cicerone é o historiador José Raimundo Noras. A mostra encontra-se patente em várias montras de antigas lojas de Santarém. O ponto de encontro é no Largo do Seminário. A participação é gratuita, podendo as inscrições ser efectuadas através do formulário que se encontra no link: https://forms.gle/K8UfroZTDrNeAfvF7

Em Junho, decorre uma outra visita no sábado, dia 17, enquanto que no dia seguinte terá lugar uma visita especial, destinada aos comerciantes do centro histórico, mas poderá igualmente ser acompanhada por todos os interessados em recordarem a memória do comércio de outros tempos. O percurso tem a duração de duas horas.