Santarém finalista nos prémios “New European Bauhaus”

O Projeto Reabilitar Troço-a-Troço (RTT), promovido pelo município de Santarém, está entre os 61 finalistas dos prémios New European Bauhaus 2023 (NEB), ligados à sustentabilidade ambiental, sendo o único representante português a concorrer na categoria Strand “Champions”, Reconnecting with Nature. Ao todo foram entregues1450 candidaturas.

Segundo nota da Câmara de Santarém, o projecto RTT evidencia a capacidade do município em envolver pessoas para reabilitar cursos de água, despertando o interesse das comunidades pelo estado de conservação dos rios e ribeiras. A autarquia exorta à votação online no projecto Reabilitar Troço-a-Troço (RTT) na categoria Strand “Champions”, Reconnecting with Nature, através do site New European Bauhaus Prizes 2023 https://prizes.new-european-bauhaus.eu.