Seis entidades em Ourém vão receber financiamento para criação de vagas em creche

Fátima recebeu sessão com governantes de atribuição de 153 contratos com a Segurança Social para criação de novos lugares em creches.

O Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, recebeu na segunda-feira, 15 de Maio, uma sessão de atribuição de 153 contratos com a Segurança Social para criação de novos lugares em creches em todo o país, sendo que seis dos contratos são destinados ao concelho de Ourém. A iniciativa contou com a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, dos secretários de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e do Planeamento, Ana Sofia Antunes e Eduardo Pinheiro, e do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque.

“Este orgulho colectivo é garantir que isto, rapidamente, chegue ao terreno. É preciso simplificarmos todos os processos que não acrescentam valor e, portanto, têm aqui o meu compromisso de eliminar toda a burocracia que não acrescenta valor, para que estes projectos aconteçam e estejam a serviço das crianças”, afirmou a governante. Os contratos prevêem criação de mais de cinco mil vagas em creche, num total de mais de oito mil espaços a intervencionar, no âmbito da requalificação e alargamento da rede de equipamentos sociais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Segundo o ministério, “a criação destes novos lugares na área da infância representa um investimento total superior a 72 milhões de euros”, sendo que 24,7 milhões de euros são financiados pelo PRR.

Aos jornalistas, Ana Mendes Godinho adiantou que neste momento há 58 mil crianças abrangidas pela creche gratuita, tendo sido alargada “a possibilidade de acordos com creches privadas sempre que não haja capacidade de resposta por parte do sector social”.