Burocracia impede médico de dar consultas em Mouriscas

O médico aposentado José Correia disponibilizou-se para dar consultas gratuitas, uma tarde por semana, na extensão de saúde de Mouriscas, concelho de Abrantes, com o intuito de resolver as situações “mais urgentes” numa freguesia que perdeu a única médica de família no final do ano passado. A intenção é boa e tem entusiasmado utentes e autarcas locais, mas a concretizar-se não será, possivelmente, nas condições nem tão rápido quanto o clínico especialista em Cardiologia e Medicina Interna, de 74 anos, desejaria.

Segundo a vereadora na Câmara de Abrantes responsável pelo pelouro da Saúde, Raquel Olhicas, a autarquia tem estado em conversações com o clínico aposentado, mas para que este possa exercer é necessário cumprir os trâmites legais. “Não podemos chegar e abrir um consultório sem que esteja acreditado pela Entidade Reguladora de Saúde e tem que haver seguro.