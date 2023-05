Cineclube volta a Vila Franca de Xira para aproximar comunidade da sétima arte

Dar a conhecer a filmografia portuguesa, aumentar o conhecimento da comunidade sobre a sétima arte através da projecção de filmes comentados, realização de encontros com realizadores, sessões temáticas e workshops são alguns dos objectivos do novo Cineclube Vilafranquense. A associação sem fins lucrativos nasceu formalmente no domingo, 14 de Maio, com a realização da sua primeira assembleia-geral. Isabel Sousa, professora de artes visuais da Escola Reynaldo dos Santos e coordenadora do Plano Nacional de Cinema, e Bruno Teixeira, realizador, são os membros fundadores do novo cineclube. Anteriormente houve outro cineclube na cidade, que desapareceu nos anos 70 pouco depois da revolução de Abril. “Este novo cineclube surgiu por necessidade. Há três anos que fazemos a mostra de cinema português Imagens no Tejo e desta forma é mais fácil coordenarmos apoios e a organização”, explicam a O MIRANTE.