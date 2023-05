Violência escolar é um problema real e inquietante 

Conferência juntou especialistas de diversas áreas e além de alunos e professores contou com a presença do presidente do município de Azambuja, Silvino Lúcio, e de presidentes de junta

A violência em meio escolar é uma problemática transversal nos estabelecimentos de ensino que ganhou preocupação acrescida com o regresso pleno às aulas presenciais. A melhor forma de a combater é através da prevenção e da não relativização do problema, defendeu o sargento-ajudante da Guarda Nacional Republicana (GNR) e responsável pelo programa Escola Segura, Telmo Jorge, na Conferência Violência em Meio Escolar, realizada a 10 de Maio na Casa do Povo de Aveiras de Cima.

“A violência escolar é uma representação social que tem evoluído ao longo do tempo” e para a combater é preciso, em primeiro lugar, “perceber o fenómeno” para que se possam “criar ferramentas e estratégias”, começou por referir Telmo Jorge, perante uma plateia composta por seis turmas de alunos de 3º ciclo e cerca de uma dezena de professores do Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, promotor da iniciativa.