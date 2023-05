60 especialistas na área da reanimação estiveram no Centro Hospitalar do Médio Tejo

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) acolheu durante um fim-de-semana, na sua Unidade de Tomar, o encontro anual do Conselho Português de Ressuscitação. Marcaram presença mais de 60 profissionais de saúde de diversas unidades de norte a sul do país onde existem escolas de reanimação. O encontro anual tem como objectivo ser um dia de formação e actualização de conhecimentos para os profissionais de saúde que fazem parte dos centros de formação dos hospitais no âmbito da reanimação.

O Conselho Português de Ressuscitação (CPR) foi constituído em 1997 e tem desenvolvido um trabalho conjunto com organismos oficiais, a nível nacional e internacional, constituindo-se como um elemento activo na participação para a elaboração das melhores práticas em reanimação. O núcleo de formação do CHMT é, desde 2018, acreditado pelo ERC e pelo CPR, sendo assim um núcleo autónomo na formação de cursos de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa, Suporte Imediato de Vida e Suporte Avançado de Vida.