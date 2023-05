Comando Distrital da PSP de Santarém celebrou 147 anos

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém celebrou 147 anos no dia 17 de Maio, com uma cerimónia solene no Convento de São Francisco, em Santarém.

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Santarém celebrou 147 anos no dia 17 de Maio, com uma cerimónia solene no Convento de São Francisco, em Santarém. Uma sessão onde estiveram presentes a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, o Comandante Distrital da PSP de Santarém, superintendente Paulo Quinteiro, autarcas de diversos municípios do distrito, deputados e outras individualidades.

Como anfitrião, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, referiu “que nunca é demais relembrar a disponibilidade desta autarquia para auxiliar este comando, na defesa da causa pública, de forma a podermos assegurar à nossa população mais e melhor segurança”. Exemplo disso é o acordo existente para instalar um sistema de videovigilância no centro histórico da cidade. O autarca acrescentou ainda que se estão a celebrar 147 anos de história que honram a nossa memória colectiva e que para além disso, celebram o serviço prestado pela PSP ao longo de quase século e meio.