Futuro do teatro de Alhandra pode passar pela demolição

O destino do devoluto Teatro Salvador Marques, em Alhandra, pode mesmo estar traçado e passar pela sua demolição parcial ou total, uma ideia que no passado gerou forte descontentamento popular. O presidente do município de Vila Franca de Xira diz que os serviços estão a revisitar o projecto inicial feito para o espaço, que previa a sua demolição e substituição por um novo edifício, mais moderno, intenção que acabou travada na justiça por uma providência cautelar. “Estamos a adaptar esse projecto à nova realidade e a preparar o processo para que seja candidatável a fundos europeus e isso deve acontecer em breve”, garantiu o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira a O MIRANTE.