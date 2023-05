Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas oferece bicicleta estática ao CHMT

Novo equipamento vai ser uma mais-valia para todos os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas ofereceu ao Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) uma bicicleta estática ergométrica Monark E828, capaz de avaliar a frequência cardíaca, velocidade, distância, tempo e energia em tempo real. Por se tratar de uma bicicleta mecânica, torna-se muito mais precisa nas suas medições, podendo ser utilizada em doentes com várias patologias, desde o foro musculo-esquelético, ao neurológico e mesmo cardiorrespiratório.

“A direcção da Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas espera que este equipamento seja muito útil para o Serviço de Medicina Física e Reabilitação e consequentemente para todos os utentes do CHMT “, disse Marta Cunha, presidente da Liga.