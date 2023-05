Projecto de teatro inovador com alunos do Agrupamento de Alcanena

Alegria, magia e cor foram os principais ingredientes que compuseram o último espectáculo do grupo de teatro do Agrupamento de Escolas de Alcanena. O musical Mamma Mia, com direcção artística da professora Gabriela Capaz, levou a palco cerca de meia centena de alunos do primeiro ciclo ao ensino secundário. Um espectáculo solidário onde foram entregues mil euros ao Centro de Bem-estar Social de Minde. A peça esteve em cena nos dias 11 e 14 de Maio, no cine-teatro São Pedro, em Alcanena.

A directora do agrupamento, Ana Cláudia Cohen, conta a O MIRANTE que o grupo nasceu há cerca de uma década. “As artes são um complemento muito importante à educação. Os alunos aprendem a saber estar em diversas situações e contextos, a falar em público e adquirem competências interpessoais”, salienta, acrescentando que é um projecto que fomenta a igualdade e inclusão social. Ana Cláudia Cohen defende que a comunidade académica deve acompanhar e valorizar o trabalho do grupo e apela ao bom senso dos professores para não marcarem avaliações para o dia seguinte aos espectáculos. “Os alunos são desafiados a sair da sala de aula e têm muitas horas de ensaio na véspera dos espectáculos”, explica, salientando que o musical integra a Bienal Cultural e Educação do Plano Nacional das Artes.