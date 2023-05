Rua do Mercado em Santarém vai estar com circulação condicionada

A circulação rodoviária na Rua Dr. Jaime Figueiredo, mais conhecida por Rua do Mercado, em Santarém, vai estar com a circulação rodoviária limitada a uma faixa de rodagem entre os dias 22 a 26 de Maio. Essa medida deve-se às obras em curso no edifício do Mercado Municipal.

A Câmara de Santarém explica que esta decisão visa garantir o normal funcionamento das obras de requalificação do mercado sem colocar em risco a segurança de quem circula na zona. O município agradece a compreensão de todos os cidadãos pelos incómodos causados.