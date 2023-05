partilhe no Facebook

Aldeia do Mato volta a ser praia fluvial com Qualidade Ouro

A praia fluvial Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes, foi novamente distinguida com a classificação Qualidade de Ouro, atribuída pela Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza.

Este é o sétimo ano que aquela praia fluvial é galardoada com este selo de qualidade, que implica o cumprimento de um conjunto de critérios, entre outros, a excelente qualidade da água nas últimas cinco épocas balneares.